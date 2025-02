Em apenas 72 horas, governo identifica 50% das áreas com alertas de desmatamento pela Operação Contenção Verde

O governo do Acre, com ações realizadas por agentes envolvidos na Operação Contenção Verde, já alcançou 50% das áreas mapeadas onde foram identificados alertas de desmatamento. A ação foi lançada nesta quarta-feira, 26, no município de Feijó, porém, as atividades já haviam começado anteriormente.

A operação objetiva coibir o desmatamento e as queimadas. Este ano o governo deu um start e antecipou os trabalhos, ainda no período de inverno.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, explicou que, por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), foram identificadas áreas com pontos de alertas de desmatamento e um crescimento em janeiro anormal em relação ao ano passado.

“Para que a gente pudesse dar uma resposta rápida e efetiva do Estado, resolvemos antecipar a operação. Essa é uma ação preventiva e educativa, não apenas de fiscalização. O governo do Estado tem garantido todos os meios cabíveis para que o processo de regularização ambiental seja realizado para apoiar os nossos produtores rurais. Além disso, junto aos demais entes que fazem parte do Sistema Integrado de Meio Ambiente, realizaremos, durante todo o ano, mutirões de regularização ambiental e ações de educação ambiental nos municípios. Precisamos cuidar do nosso meio ambiente e da nossa população. Meio ambiente é vida”, afirmou.

O coordenador do Grupo de Comando e Controle Ambiental e também servidor da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Quelyson Souza, explicou que, ainda no início do ano, a parte de inteligência do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) fez um mapeamento de possíveis alertas de desmatamento que já estavam ocorrendo nos meses de janeiro e fevereiro.

“Detectamos pontos de alerta de possíveis desmatamentos ilegais na região de Feijó, Tarauacá e Manoel Urbano. Então, organizamos as informações, fizemos o cruzamento com a base dos imóveis rurais do estado, localizamos e qualificamos os proprietários, o tamanho desses alertas de desmatamento, cruzamos com a base do licenciamento ambiental do Estado para ver se eram áreas autorizadas para supressão de vegetação [retirada de vegetação de um local, seja urbano ou rural] ou não”, explicou.

Ele acrescentou que, após a filtragem, foram separadas as informações em bases cartográficas e de geoprocessamento para subsidiar o governo a realizar a fiscalização e identificação dos alertas in loco.

“Feito isso, fomos a campo com a aeronave do Ciopaer [Centro integrado de Operações Aéreas] e três viaturas por terra, onde fomos verificando ponto a ponto e localizando os possíveis infratores ambientais para a lavratura dos autos de infração e embargo dessas áreas. Nas primeiras 72 horas da operação, identificamos um total de quase 54 hectares de áreas embargadas”, acrescentou.

Operação Contenção Verde

A Operação Contenção Verde, lançada nesta quarta-feira, 26, tem como foco dar uma resposta rápida ao detectar as áreas que estão sendo degradadas e punir eventuais culpados. A ação é contínua, nesta primeira fase nos municípios de Feijó e Tarauacá, mas segue em todas as cidades acreanas até o fim do ano.

Sob a coordenação da Casa Civil, as equipes são compostas pelos integrantes do Grupo de Comando e Controle Ambiental, do qual fazem parte instituições ligadas ao Sistema de Meio Ambiente estadual e instituições federais e municipais, como: Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Polícia Militar (PMAC), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Defesa Civil Estadual, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), Ciopaer e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os agentes estarão em ação em todo o estado nesta operação, que é realizada de forma contínua, durante todo o ano. A operação conta, ainda, com recursos do Programa REM.

Nesta primeira fase estão sendo empregadas 10 viaturas, 46 agentes de fiscalização e uma aeronave. Os recursos serão reforçados conforme a necessidade.