Energisa Acre está com vagas abertas para pessoas com deficiência

A Energisa Acre está contratando pessoas com deficiência (PCD) para vagas que incluem cargos como Eletricista e Técnico (a) de Distribuição, com atuação no município de Rio Branco.

Para se inscrever, basta acessar o link: https://grupoenergisa.gupy.io/ e se candidatar.

Os requisitos para cadastro incluem:

Ser maior de 18 anos;

Ter ensino médio completo;

Apresentar laudo médico com o CID atualizado e/ou certificado de reabilitação do INSS;

É desejável que o candidato possua conhecimento do Pacote Office, sendo a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) um diferencial;

Cumprir as qualificações específicas de cada função.

A Energisa oferece benefícios como vale alimentação ou refeição, plano de saúde e odontológico para o colaborador e sua família, previdência privada, auxílio creche, seguro de vida, participação nos lucros, programas de bolsa de estudo e acesso a iniciativas de qualidade de vida.

Nosso banco de talentos de cadastro reserva para pessoas com deficiência está aberto para outros cargos, como assistente administrativo, analistas, engenheiros (as) entre outros.