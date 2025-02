Exclusivo: polícia apura se ex de PC Siqueira teve envolvimento em morte

Entenda

PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento no dia 27 de dezembro de 2023, aos 37 anos. A morte foi registrada como suicídio. Contudo, questionamentos surgiram após a exposição do caso pelo colunista Anderson França, que afirmou em publicação no Instagram que pessoas próximas ao youtuber acusam Maria de ter influenciado diretamente o desfecho trágico.

A denúncia obtida pelo Metrópoles sugere que Maria controlava as finanças de PC e teria recebido dinheiro em seu nome. Além disso, há relatos de abuso psicológico, incentivo ao consumo de drogas e tentativas de isolar o youtuber.

Amigos também questionam o comportamento da ex-namorada após a morte, alegando que ela criou novo perfil em redes sociais para exibir fotos sensuais e tentou impedir a presença da imprensa no velório.

Maria Luiza declarou à polícia que estava presente quando PC se enforcou e que tentou intervir, mas foi empurrada. Segundo seu relato, ele havia abusado do medicamento Rivotril nos dias anteriores e consumido cocaína no dia da morte. No entanto, a denúncia contesta essa versão, alegando que PC não gostava dos efeitos do Rivotril e que teria sido dopado por Maria sem seu conhecimento.

O que diz o Código Penal

No Brasil, induzir, instigar ou auxiliar alguém a tirar a própria vida é crime – com pena de 2 a 6 anos de reclusão, caso o suicídio venha a se consumar, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa resultar lesão corporal de natureza grave.