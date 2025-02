‘Família arruinada’: vídeos íntimos de professor de pilates com alunas em academia viralizam

Recentemente, a cidade de Yavne, em Israel, foi palco de um escândalo envolvendo um estúdio de pilates. Vídeos comprometedores gravados pelas câmeras de segurança do local foram parar na internet, revelando o instrutor do estúdio em momentos íntimos com diversas alunas.

Esta situação despertou grande interesse público e lançou uma investigação para identificar como as imagens foram vazadas. Conforme o jornal “Times of Israel”, nesta última terça-feira (4), a polícia israelense começou a investigar o caso após o instrutor, que também é proprietário do estúdio, e uma das alunas registrarem boletins de ocorrência.

Ambos alegam que o sistema de câmera de vigilância do estúdio foi alvo de invasão por hackers. Este episódio trouxe várias consequências para os envolvidos, especialmente pelo fato de muitas das alunas serem casadas, o que resultou em tensões conjugais e familiares.

“A polícia pretende determinar as circunstâncias da violação e do acesso às câmeras, juntamente com ações investigativas para revelar as identidades [de quem vazou as imagens]”, disse a polícia, em nota.

Identidades das alunas de pilates são expostas

Como Yavne é uma cidade relativamente pequena, com menos de 60 mil habitantes, as identidades das mulheres alunas de pilates foram rapidamente descobertas. Para algumas famílias, isso resultou em crises conjugais, levando até mesmo à separação.

O vazamento das imagens também trouxe à tona a questão da privacidade em ambientes que deveriam ser seguros, intensificando debates sobre a importância da proteção de dados. Além disso, a comoção gerada pelo escândalo em Yavne ilustra como a exposição indesejada de materiais privados pode ter consequências devastadoras.

“Como posso descrever a vergonha que senti quando vi o vídeo? Nossa família está arruinada. As pessoas não entendem o dano causado. Não são apenas vídeos. Destruiu famílias inteiras”, disse uma mulher ao “Times of Israel”, que viu a própria tia nas imagens.

Quem são os responsáveis pelo vazamento das imagens?

A investigação policial busca não apenas entender como o sistema de câmeras foi comprometido, mas também identificar os responsáveis pelo vazamento. Parte essencial do processo investigativo inclui traçar o caminho digital seguido pelas imagens até serem publicadas online.

Moradores afirmam que o instrutor de pilates teria deletado todas redes sociais e que ele “desapareceu”.