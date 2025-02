As cinco famílias do Bairro da Paz atingidas pela enchente do igarapé Batista, no último sábado (22), retornaram para suas casas nesta quinta-feira (27).

Em um vídeo compartilhado pela Defesa Civil Municipal, o coordenador Tenente Coronel Cláudio Falcão comunica que os moradores já estão em suas casas.

Ao total, cinco famílias, 21 pessoas, foram atingidas pela enxurrada. Ainda no vídeo, o coordenador afirma que essas famílias vão ser beneficiadas com cestas básicas e materiais de limpeza.