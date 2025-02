Com o Carnaval batendo à porta, o governo do estado do Acre confirmou os pontos facultativos para o período. A decisão já estava prevista em decreto publicado ainda no ano de 2024.

As datas que se transformaram em folgas para o servidor público são os dias 3, 4 e 5 de março, segunda, terça e quarta-feira, respectivamente. As secretarias de estado e a Organização em Centros de Atendimento (Oca) retornam na quinta-feira (6).

É importante ressaltar que serviços essenciais como Saúde e Segurança Pública seguem em pleno funcionamento, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e delegacias.