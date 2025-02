Filhos do Rei disputa Campeonato Brasileiro de Wrestling no Rio de Janeiro

A equipe da Associação Desportiva Filhos do Rei disputa nos dias 15 e 16 no Complexo Desportivo de Caio Martins, em Niterói, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro da Wrestling nas categorias Sub-15 e Sub-23. O time acreano será composto por seis atletas e essa participação em um torneio nacional é inédita para o esporte acreano.

“Essa é uma participação inédita e muito importante. Estamos iniciando a temporada com um grande evento e com excelentes condições garantidas para os nossos atletas”, afirmou o presidente da Federação Acreana de Wrestling, João Renato Jácome.

Embarque nesta sexta

Sob o comando da professora Raquel Sena e do técnico Clemilton Lima a delegação acreana embarca nesta sexta, 14, para o Rio de Janeiro.

“Os melhores atletas brasileiros estão confirmados na competição e vai ser um grande desafio para os nossos atletas”, comentou o dirigente.

Atletas

Adrian Rian Souza

Marcos da Silva

Márcio do Nascimento

Roberto Galindo

Ruan Bezerra

Weverton de Andrade