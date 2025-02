Fim da patente do Ozempic pode ter genérico com preço 60% menor

Raphael Elage, analista de saúde da XP, participou do programa Morning Call da XP e disse que a dinâmica do mercado de saúde deve ser alterar com a quebra da patente do Ozempic em julho de 2026.

“A queda da patente, nesse sentido, acaba sendo um sinal positivo no ponto de vista de volume e de margem”, disse o analista sobre o impacto na cadeia farmacêutica e de saúde no Brasil do medicamento anti-obesidade.

Ele cita, por exemplo, a empresa listada na B3, a Hypera (HYPE3), que poderia fabricar o produto genérico do Ozempic, da farmacêutica Novo Nordisk.

“Se a Hypera optar por importar o produto, exigiria uma necessidade de capex menor, mas teria uma margem igualmente menor. No caso de a empresa optar por produzir esse medicamento aqui, teria uma necessidade maior de capex, mas ganharia uma margem consequentemente maior, com um período de maturação mais prolongado”, avaliou.

Farmácias

Segundo relatório da XP, o fim da patente do Ozempic no Brasil é positivo para as farmácias também, sendo uma alavanca de volume e margem.

A legislação brasileira impõe um desconto mínimo de 35% para os genéricos em relação aos medicamentos de referência, aponta o documento, mas eles geralmente têm preços muito mais baixos, podendo alcançar valores 60% menores do que o original.