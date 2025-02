Flamengo vence o Botafogo e fatura o tricampeonato da Supercopa do Brasil

O Flamengo levou a melhor no clássico contra o Botafogo, venceu por 3 a 1 e faturou o título da Supercopa do Brasil 2025. O confronto entre cariocas foi realizado no Mangueirão, em Belém, Pará, e chegou a ser interrompido por causa da chuva.

O grande nome do duelo foi o atacante Bruno Henrique. Ele foi o autor dos dois primeiros gols da vitória rubro-negra, todos ainda no primeiro tempo.

Os outros gols do jogo foram marcados por Luiz Araújo, para o rubro-negro, e Patrick de Paula, para o Botafogo.

Com a conquista, o Flamengo chega ao seu terceiro título de Supercopa do Brasil, sendo o maior vencedor na história da competição.

Além da vitória deste ano, o rubro-negro também ergueu o troféu do torneio em 2020 e 2021

O jogo

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo, que contou com Bruno Henrique inspirado para abrir boa vantagem nos primeiros 45 minutos.

Após pênalti cometido por Lucas Halter, o camisa 27 do rubro-negro abriu o placar aos 12 minutos. Bruno Henrique ampliou aos 19 após receber passe de Michael e anotar um lindo gol.

Com a chuva no Mangueirão apertando, o duelo foi paralisado aos 15 minutos. Depois de muita poça d’água e três reavaliações da equipe de arbitragem, a bola voltou a rolar após uma hora e 12 minutos.

Em desvantagem no placar, o Botafogo foi para o segundo tempo tentando arriscar mais, mas encontrava dificuldades na criação de jogadas ofensivas.

De perigo, apenas a bola na trave de Alex Telles, aos 33 minutos, e o gol de Patrick de Paula aos 41 minutos.

Já o Flamengo seguia tranquilo na partida e teve boas oportunidades para ampliar o marcador. Plata, aos 03, Michael, aos 19, e Arrascaeta, aos 28, desperdiçaram chanes claras na frente do goleiro John.

A equipe de Filipe Luis seguiu administrando o resultado e ainda viu Luiz Araújo fazer mais um para o rubro-negro. O atacante, que havia acabado de entrar, tocou por cobertura e fez uma pintura.