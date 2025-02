Força Tática age rápido e prende criminosos com motocicleta roubada no Segundo Distrito de Rio Branco

Jairo Lima, de 19 anos, foi preso, e o menor J.P.L., de 17 anos, apreendido, ambos acusados de roubo e receptação de motocicleta na tarde desta quinta-feira (13), na Rua Isaura Parente, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição da Força Tática do 1° Batalhão realizava um patrulhamento de rotina na região quando recebeu uma denúncia via Copom. A informação indicava que uma motocicleta Honda Titan Start 160, de cor vermelha e placa QWP-3G53, que havia sido roubada, estava circulando na área do 1° Batalhão.

A denúncia também relatava que a moto havia sido roubada na quarta-feira (12) por um criminoso armado, que abordou a vítima no bairro Canaã e fugiu em seguida.

A equipe da Força Tática localizou a motocicleta na Rua Isaura Parente, onde Jairo e o menor estavam parados em um semáforo, prestes a entrar no bairro Manoel Julião. Eles foram abordados em frente a uma panificadora.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a dupla. No entanto, como estavam em posse de um veículo roubado, foram detidos.

Diante dos fatos, Jairo recebeu voz de prisão, e o menor, de apreensão. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a motocicleta recuperada, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Na delegacia, o proprietário da moto já aguardava a chegada dos suspeitos. Durante o reconhecimento, uma das vítimas identificou um dos detidos como o indivíduo armado que realizou o assalto.