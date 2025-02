Funk está no top global como prometi, diz Anitta após hit com The Weeknd

A cantora Anitta revelou em coletiva de imprensa que fazer o álbum “Funk Generation” era seu sonho. O disco conta com músicas em três idiomas distintos — português, inglês e espanhol — e chegou a ser indicado ao prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino do Grammy Awards deste ano.

Na conversa com a imprensa, a brasileira explicou que se dedicou ao máximo para fazer a era do “Funk Generation” dar certo e ficou feliz com o fato de ter contribuído para a internacionalização do funk, que chegou às primeiras posições do Spotify com “São Paulo”, colaboração da carioca com The Weeknd que conta com sample de Tati Quebra-Barraco.

“Como o ‘Funk Generation’ era o meu sonho, eu coloquei a última gota de energia que eu tinha para fazer essa loucura de não dormir, de me exaurir”, declarou Anitta. “Por causa desse álbum veio um convite para o Coachella, veio a parceria com o The Weeknd. Como eu prometi, o funk está aí no top global com um artista mundialmente conhecido.”

Aclamado, o “Funk Generation” rendeu uma turnê pelos Estados Unidos e Europa e rendeu a segunda indicação de Anitta ao Grammy Awards. A era, no entanto, já parece ter chegado ao final, com a cantora dando indícios de que “Romeo”, sua nova música, e o documentário “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, dão spoilers do seu próximo álbum.

“Em 2025, eu vou fazendo conforme a minha energia, conforme o meu mental, conforme a minha saúde, conforme o meu físico. Agora, eu estou planejando até o Coachella. Nesse momento, não estou pensando em fazer nada sem antes respeitar como eu me sinto por dentro.”