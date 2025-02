O estado do Acre continua rendendo novos artistas de destaque nacional, com o mais recente sendo Marcel Giovanni, conhecido como Marcel GI, de apenas 22 anos, que vem se destacando no cenário do funk no sul do país.

O primeiro contato da música foi aos 6 anos de idade, quando aprendeu a tocar violão. Aos 8, já participava dos primeiros conjuntos musicais, no ano seguinte, aos 9, começou a fazer suas primeiras rimas.

“Ainda criança comecei a rimar também fazia batalhas de rimas com os amigos aí no Acre e comecei a fazer rap com amigos do bairro. Vim morar no Rio Grande do Sul aos 15, quando recebi proposta de uma banda para tocar bateria com eles” revelou.

O artista ficou quatro anos como baterista no grupo, quando saiu do conjunto e decidiu se focar em outro gênero musical, o funk. Atualmente, o artista já acumula quase 5 mil ouvintes mensais, sendo escutado em mais de 100 países.

“O funk me abriu portas para fazer aberturas de shows como do Tz da coronel, Mc Daniel, Tati Zaqui e Boladin 211 com essas portas surgiu uma parceria com a Love Funk, uma produtora de São Paulo, gravei 2 músicas com eles”, conta o artista.

No Rio Grande do Sul, Marcel GI já conta com uma carreira consolidada com trabalhos envolvendo nomes importantes do cenário local, como Dj Aladdin e Dj Neeh. Na próxima sexta-feira (7), o funkeiro irá lançar sua nova música, intitulada “Posturado é Muita Marra 2”, com participação do Dj Aladdin. O trabalho poderá ser ouvido através das plataformas digitais.