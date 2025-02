Gerente da Caixa Econômica de Rio Branco é encontrado morto em apartamento

O gerente da Caixa Econômica Federal (CEF) Wallysson Luiz de Lima do Nascimento, de 34 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (17) em seu apartamento, no Bloco B do residencial Ibiza, localizado na Estrada das Placas, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

Wallysson foi encontrado pelo padrasto, caído ao lado da cama. No local, havia muito sangue, mas o corpo não apresentava sinais de violência, nem marcas de tiro ou perfuração por faca.

Vizinhos relataram à reportagem que Wallysson era um homem tranquilo e que foi visto na manhã desta segunda-feira realizando sua rotina de exercícios antes de seguir para o trabalho.

Amigos próximos informaram ainda que ele era uma pessoa muito boa e que estava enfrentando problemas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e os paramédicos apenas puderam atestar o óbito de Wallysson.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia criminal.

Após a conclusão da perícia, o corpo de Wallysson foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

A causa da morte só será revelada no laudo pericial, que deverá ser concluído em até 30 dias.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).