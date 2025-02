O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, foi destaque em um programa da Rede Record de televisão, onde foi divulgar diversos projetos e ações que estão sendo realizados em sua gestão.

De acordo com o gestor estadual, que está em São Paulo, as políticas tomadas visam os empresários e turistas de outras localidades do Brasil, para que eles venham ao estado.

“ Eu digo sempre que 2025 é o ano do executar. Concluir obras de infraestrutura, mostrar o Acre para o Brasil, para o mundo, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso turismo, e cuidar das pessoas, criar oportunidades para a geração de emprego e para nossa juventude”, disse o governador em entrevista.

A trecho fez parte do Jornal de Record 24 Horas, e foi exibido já no começo da madrugada desta sexta-feira (7), no horário de Brasília.

Veja o vídeo: