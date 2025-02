Gladson e Sula acompanham investimento de R$ 4 milhões na Antônio da Rocha Viana

O governador do Acre, Gladson Cameli, visitou na tarde desta terça-feira, 18, as obras de recapeamento asfáltico da Avenida Antônio da Rocha Viana, uma das principais vias de acesso da capital acreana. A intervenção, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), conta com um investimento de R$ 4 milhões provenientes de emenda parlamentar do próprio governador, quando ainda exercia o cargo de senador.

Durante a visita, Cameli ressaltou a importância da obra para a mobilidade urbana de Rio Branco e reafirmou o compromisso de sua gestão com a melhoria da infraestrutura estadual.

“Isso é aquilo que eu sempre falo: com as parcerias, os problemas se diminuem e as ações acontecem mais rápido. O Deracre está fazendo um grande trabalho ao pavimentar esta tão importante avenida, que dá acesso ao centro de Rio Branco e beneficiará milhares de famílias. Além do recapeamento com seis centímetros de pavimento, também será feita a sinalização e implantada uma ciclovia, garantindo mais segurança para a população”, afirmou o governador.

As obras estão sendo realizadas no trecho próximo à ponte sobre o Igarapé São Francisco, com interdição parcial para minimizar impactos ao trânsito. Os trabalhos acontecem sempre a partir das 18h e seguem até à 1h da madrugada, com previsão de conclusão em dez dias, no próximo dia 24 de fevereiro.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou a visita e detalhou os serviços em execução. “Neste momento, estamos realizando o recapeamento. Anteriormente, fizemos um trabalho de tapa-buracos e agora estamos finalizando com a pavimentação completa e, posteriormente, a sinalização da via”, explicou.

Gladson Cameli também agradeceu o empenho das equipes envolvidas na obra e reforçou seu compromisso com a modernização da infraestrutura estadual. “Nosso governo trabalha incansavelmente para melhorar a qualidade de vida da população. Essa é mais uma obra que mostra nosso compromisso em cuidar das pessoas e valorizar quem nos ajuda a construir um Acre melhor”, destacou.

Com a conclusão dos trabalhos, a Avenida Antônio da Rocha Viana oferecerá melhores condições de trânsito, mais segurança para motoristas e pedestres e um deslocamento mais cômodo para a população de Rio Branco.