O governo do estado divulgou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4), diversas exonerações em diferentes pastas. A principal mudança é a nomeação do novo diretor de Turismo.

O documento também conta com diversas novas nomeações, assim como cessão de funcionários entre variadas pastas do governo. Entre as secretarias representadas na dança das cadeiras estão a Secretaria de Comunicação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Turismo e Empreendedorismo.

A principal mudança é a do novo diretor de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Jackson Viana de Paula dos Santos, que foi nomeado nesta edição do diário.

O governador também anunciou novas gerentes em unidades da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Veja lista: