Governo abre licitação para obras do Viaduto da Corrente, Anel Aviário em Rio Branco e mais; veja

Com o valor de R$ 85 milhões para obras de infraestrutura viária , o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), abre três importantes processos de licitação em Rio Branco. As obras têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito da capital.

“O governador Gladson Cameli tem reforçado o compromisso com a infraestrutura, e esses R$ 85 milhões em investimentos são a prova disso. São obras que vão melhorar a mobilidade, garantir mais segurança no trânsito e facilitar a vida da população de Rio Branco”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A primeira licitação, de número 005/2025, visa à implantação e qualificação viária no acesso ao Viaduto da Corrente, localizado nas rodovias BR-364 e AC-40, em Rio Branco. O edital está disponível desde o dia 6 de fevereiro de 2025, e as propostas deverão ser enviadas até 9h15 de 25 de março de 2025, com disputa de preços pelo sistema Comprasnet.

O Viaduto da Corrente, por exemplo, é uma das obras mais esperadas na região do Segundo Distrito de Rio Branco. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas já no próximo verão.

Com o objetivo é melhorar a fluidez do tráfego e a segurança nas vias da cidade, a segunda licitação, de nº 006/2025, se refere à pavimentação de 10 km de vias urbanas em Rio Branco, cujo edital está disponível a partir de hoje, 7 de fevereiro de 2025, e as propostas poderão ser enviadas até 9h15 de 28 de fevereiro de 2025, com disputa de preços também pelo Comprasnet.

A terceira Concorrência Eletrônica, de nº 007/2025, trata da implantação e pavimentação da segunda fase do Anel Viário de Rio Branco, no trecho entre a rodovia AC-10 e o Ramal do Romão, na BR-364. Com um investimento de R$ 38 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, a obra visa à pavimentação de 10,87 km. O edital também estará disponível do dia 7 de fevereiro de 2025, até as 11h do dia 25 de março de 2025.

De acordo com assessoria do governo, essas obras são parte do compromisso do governo do Estado em melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana de Rio Branco, com foco na redução de congestionamentos e na melhoria das condições de tráfego nas principais vias da cidade.

Os interessados podem acessar os editais e obter mais informações nos sites www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.