Grisalha e mãe de gêmeas: conheça primeira mulher 50+ a participar do Miss Brasil

Aos 51 anos, Cris Leite fez história ao se tornar a primeira modelo com mais de 50 anos a entrar na disputa do Miss Brasil. Além desse, ela quebra outros paradigmas do concurso: é divorciada, mãe de três filhas e não esconde atrás de colorações o belo cabelo grisalho. A representante do Brasil para o Miss Universe deve ser escolhida nesta quinta-feira (13).