Gritzbach: mandante é do PCC e mantém relação com CV, diz polícia

Apontado pela polícia como o mandante do assassinato do delator Vinicius Gritzbach, Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como Bill ou João Cigarreiro, mantém relações com a facção Comando Vermelho, apesar de ser integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa paulista que é rival da carioca. Ele teve a prisão decretada e segue foragido.

“Ele é um dos faccionados do PCC e, pode parecer estranho, transita no Comando Vermelho”, afirmou a delegada Ivalda Aleixo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP).

Segundo ela, o “braço carioca” de Cigarreiro em São Paulo contava com pessoas trazidas por ele para trabalhar em estabelecimentos, como um buffet e um empório de carnes, que serviam para lavar dinheiro, todos localizados no bairro do Tatuapé, zona leste da capital.