Homem atropela e fere dezenas de pessoas em um protesto em Munique, na Alemanha

O atropelamento ocorreu 10 dias antes da eleição federal, que vai definir o novo governo do país, e na véspera de uma conferência de segurança de alto nível, com nomes de destaque do cenário internacional. Entre eles, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , mas autoridades descartam uma conexão com a conferência. O porta-voz da polícia disse que 5 mil homens estão a postos para garantir a segurança do evento.