Homem deixa despacho com galinha e pescoço em frente ao Ministério Público do Acre

Um despacho contendo uma galinha e um pescoço foi deixado em frente ao prédio do Ministério Público do Estado do Acre, na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Rio Branco. O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira, 26, e pela manhã chamou a atenção de funcionários e pedestres que passaram pelo local.

Testemunhas relataram que um homem estacionou o veículo diante da instituição, desceu rapidamente e colocou o despacho antes de ir embora. A cena inusitada gerou curiosidade e especulações sobre o motivo da oferenda naquele ponto específico.

Até o momento, o Ministério Público não comentou o caso, e não há informações sobre a identificação do responsável ou possíveis medidas a serem tomadas.