Homem é preso após agredir companheira em Sena Madureira; vítima foi ferida de faca na genitália

Sebastião Silva do Nascimento, de 49 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta quinta-feira (27), após agredir brutalmente sua companheira em uma residência localizada no Ramal do Mucuripi, a cerca de 30 quilômetros da BR-364, na zona rural de Sena Madureira. A agressão resultou em ferimentos graves na vítima, incluindo lesões na genitália, além de outras partes do corpo.

O fato foi denunciado por moradores locais, que informaram à polícia sobre a chegada da vítima em estado crítico em uma residência próxima. De imediato, guarnições foram ao local e encontraram Sebastião, que confessou ser o autor das agressões. Ele relatou que, após bater na esposa, ela havia saído pela estrada em direção desconhecida.

Durante a abordagem ao agressor, foi verificado no sistema Apolo que havia um mandado de prisão em aberto contra Sebastião, expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, o que levou à sua detenção imediata.

Após a prisão de Sebastião, as equipes policiais seguiram para localizar a vítima. Ela foi encontrada em uma casa próxima, onde se abrigou por medo do agressor. Em entrevista com os policiais, a mulher relatou que as agressões físicas eram frequentes e, em episódios anteriores, o acusado a havia ferido com uma faca na genitália e em várias outras partes do corpo. Além disso, ela também mencionou um golpe de terçado no braço esquerdo. Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi levada ao hospital, acompanhada de seus dois filhos.

Na delegacia, a vítima prestou depoimento, detalhando as agressões sofridas e confirmando que o comportamento de Sebastião era recorrente.

Sebastião foi preso e encaminhado à delegacia do município, onde permanece a disposição da justiça.