Homem estupra bebê e diz à polícia que menina se machucou no banho

Um homem foi preso nessa terça-feira (4/2) suspeito de estuprar a própria enteada, de apenas um ano e meio, em Hidrolândia, na região metropolitana da capital goiana. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), em decorrência da gravidade dos ferimentos sofridos pela criança, ela necessitou de atendimento médico.

Já na unidade de saúde, a corporação foi acionada pelo Conselho Tutelar e deu início as diligências. Conforme a PCGO, a mãe e o padrasto estavam no local. No entanto, ao ser questionado, o homem alegou que a criança havia se machucado durante o banho.

Estupro de vulnerável

Segundo a PCGO, a menina foi submetida a exame pericial, realizado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e foi constatada a violência sexual.

Em razão do laudo que comprovou a violência, o padrasto da bebê foi preso em flagrante.

Ainda de acordo com a polícia, a criança permanece internada na unidade hospitalar, sem previsão de alta médica, já que ela será submetida a uma intervenção cirúrgica.

O suspeito devo responder pelo crime de estupro de vulnerável. A identidade dele não foi revelada.