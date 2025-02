Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

CALMAR A MENTE

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

A tentativa de esvaziar a mente como método de “meditação” é um dos exercícios mais contraproducentes e até perigosos a que nossa humanidade desinformada se dedica, porque, em primeiro lugar, a mente não é um continente que deva ser esvaziado de suas coisas, isto é, pensamentos. Em segundo lugar, para “esvaziar a mente” é preciso ancorar o conceito que a palavra vazio representa, ou seja, esse suposto vazio estaria muito cheio da palavra vazio.

Tudo em nome de acalmar esse tropel de cavalos desbocados que é nossa mente, mas com efeitos perniciosos, porque a palavra vazio impediria que novos pensamentos se desenvolvessem.

Para acalmar tua mente não tenta o vazio, mas a conduzir na direção de aspirações nobres, dignas e elevadas. Só isso te acalmará.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coloque em marcha esses planos que não foram compartilhados com ninguém, mas que, no segredo que sua alma mantém a respeito, andaram se cozinhando a fogo lento, uma condição surpreendente para a natureza de seu signo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Entretenimento é bom, mas se o entretenimento consumir a maior parte do seu dia há algo errado em andamento, principalmente num momento como o atual, em que se torna oportuno fazer algo concreto em nome de seus planos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria melhor você resistir à preguiça, porque haverá tempo de sobra para ela, e será muito bem resolvida, desde que você não deixe de fazer o que, agora, está ao seu alcance e é propício fazer. Tome conta dos afazeres.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada de errado em buscar benefícios pessoais e particulares, errado é passar a vida com a consciência somente focada nisso, porque é dessa forma que chegamos ao estado do mundo atual, com excesso de autocentramento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Diante do que acontece é difícil esboçar uma reação inteligente, e na falta dessa, melhor silenciar, mas de uma forma que não provoque ressentimentos, apenas protelando o que precisa ser expresso com clareza. Aí sim!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é quando se torna propício você dizer às pessoas o que elas precisam resolver, em nome de facilitar o que você também precisa fazer. Quando há sinergia e comunhão de esforços, tudo é uma maravilha, ou não?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de se avizinhar o final de semana e apesar de a alma estar de prontidão para encontrar algo que a excite, que a tire do lugar comum, talvez seja mais valioso você buscar algo produtivo em que se envolver. Talvez.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ideias boas mesmo somente são as que possam ser transformadas em ações concretas, porque aquelas que seduzem e encantam, mas que são impossíveis de realizar, podem até brindar com regozijo, mas depois são frustrantes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É desnecessário, e até contraproducente, tentar explicar os sentimentos, porque toda explicação seria feita de uma dimensão que funciona diferente daquela em que os sentimentos se experimentam. Cada coisa é uma coisa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando as pessoas fazem convites, você pode até sentir uma ponta de preguiça, mas neste momento seria melhor passar através da má vontade e fazer um tanto de esforço para se conectar socialmente. Vai compensar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Organize, coloque ordem, faça tudo de acordo ao objetivo que pretende realizar de imediato, o qual não precisa ser grandioso, apenas no sentido de preservar a vida cotidiana funcionando da melhor maneira possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Às vezes dá uma preguiça, justo no momento em que a alma reconhece a oportunidade de fazer algo positivo para avançar em seus projetos e pretensões. Há uma dose de autodestruição nisso, que você deve manter sob controle.