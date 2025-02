Idoso é arremessado para baixo de caminhonete após atropelamento no Centro de Rio Branco

O motociclista Francisco Rafael de Melo, de 64 anos, foi vítima de um grave atropelamento na manhã desta sexta-feira (7), no cruzamento da Rua Marechal Deodoro com a Avenida Brasil, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata e placa MZU-9236, conduzida por uma mulher ainda não identificada, trafegava no sentido bairro-centro pela Rua Marechal Deodoro. Ao tentar acessar a Avenida Brasil, virando à esquerda, a motorista acabou colidindo com o motociclista Francisco, que seguia no mesmo sentido e pretendia continuar seu trajeto pela Rua Marechal Deodoro.

Com o impacto, Francisco foi arremessado para baixo do veículo, junto com sua motocicleta Yamaha Factor, de cor roxa e placa NAE-8J69.

Populares que passavam pelo local ajudaram a levantar o carro e retirar a vítima. Em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros. O motociclista sofreu uma fratura na perna direita, laceração no joelho direito com exposição óssea e escoriações na cabeça e no braço.

Após os atendimentos iniciais, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável. A motorista permaneceu no local e auxiliou no socorro às vítimas.

O Policiamento de Trânsito foi acionado, isolou a área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos de praxe, liberou os veículos.