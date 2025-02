Ifac abre inscrições para vagas com bolsas de até R$ 1.430; saiba como participar

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa nacional Partiu IF.

A iniciativa visa contratar servidores federais, estaduais e municipais para atuar em funções administrativas e como professores.

Além disso, estudantes do Ifac também podem se inscrever para vagas de monitoria.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 10 de fevereiro. Os selecionados para as funções administrativas e docentes receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.430, enquanto os estudantes aprovados como monitores terão direito a uma bolsa de R$ 700.

O programa Partiu IF é uma ação do Ministério da Educação que tem como objetivo oferecer aulas e atividades voltadas à recuperação da aprendizagem de alunos do 9° ano do ensino fundamental matriculados em escolas públicas.

As oportunidades estão disponíveis para atuação nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o site oficial do Ifac: www.ifac.edu.br.