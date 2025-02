Ifac aprova projeto de R$ 3 milhões para criação de Rede de Valor Compartilhado Socioambiental

O Instituto Federal do Acre (Ifac) aprovou novo projeto, no valor de R$ 3 milhões, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A ação, que irá contemplar produtores rurais que integram sete associações acreana, irá criar a primeira Rede de Valor Compartilhado Socioambiental do Acre (RVCSA).

Conforme explica a pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Ifac, Rosana Cavalcante do Santos, que também é coordenadora do projeto, a RVCSA tem como foco o impulsionamento e valorização das cadeias produtivas locais. “Com a participação ativa de produtores rurais de sete associações, que estão distribuídas em todas as regionais do Acre, pretendemos ampliar as possibilidades de mercado dos produtos que são desenvolvidos em cada localidade acreana. A ideia é que, por meio desta rede compartilhada, seja possível auxiliar o trabalhador rural a melhorar sua produção, como também perceber possibilidades para inserir seu produto no mercado consumidor, por exemplo”.

Ainda de acordo com Rosana Santos, a criação e implementação da RVCSA contará com apoio direto dos Núcleos de Incubadoras do Ifac. “Por meio da Incubac, os produtores rurais receberão orientações através de oficinas, capacitações, auxílios técnicos e assessoramento. Queremos que estes produtores percebam o potencial de mercado daquele produto que eles têm em sua propriedade, contribuindo para alavancar o mercado consumidor local”.

A coordenadora ainda destaca que o recurso financeiro será utilizado para o pagamento de bolsas aos pesquisadores, estudantes e produtores rurais envolvidos no projeto, como também para compra de equipamentos tecnológicos, mobiliários e veículos.

“O projeto será desenvolvido durante o período de três anos, com o envolvimento de estudantes, servidores, produtores rurais e profissionais técnicos de instituições externas. Ao final dos trabalhos, também teremos um levantamento sobre os produtos que contam com potencial de mercado no Acre. É uma forma da pesquisa científica extrapolar os muros da nossa instituição e adentrar as comunidades acreanas, por meio de um trabalho que foca no desenvolvimento regional”, afirma Rosana Santos.

O projeto aprovado pelo Ifac, conforme explica a pró-reitora, foi elaborado em conjunto com profissionais que fazem parte da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Ifac, como no caso do diretor de Pesquisa do Ifac, Fábio Soares, que atuará como coordenador adjunto, além de comunidades rurais locais. “Este foi um projeto escrito a muitas mãos. Temos, junto a ele, a representação de servidores de todos os nossos campi, como também de representantes de diversas comunidades. É um momento muito feliz para nossa instituição, pois hoje temos a condição de submeter projetos e capitanear cada vez mais recursos”.

O projeto de criação da Rede de Valor Compartilhado Socioambiental do Acre (RVCSA) concorreu a chamada pública para o desenvolvimento de ações para cadeias socioprodutivas da Agricultura Familiar e Sistemas Agroalimentares Sustentáveis. A ação do Ifac está entre 40 propostas aprovadas pelo Governo Federal e contempladas com recursos.

(Informações: Rosana Cavalcante dos Santos/Proinp)