O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de nível amarelo, nesta sexta-feira (7), que atingirá parte do estado do Acre. As chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

O alerta está em vigência até às 10 horas de sábado (8) e representa chances de chuva de até 50mm por dia, com rajadas de vento que ficam entre 40 e 60 quilômetros por hora. As temperaturas ficam entre 24ºC e 33ºC, já a umidade flutua entre 65% e 96%.

Além disso, não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também podem causar acidentes, e os aparelhos eletrônicos devem, preferencialmente, ficar desligados.