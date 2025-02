INUSITADO: Marca famosa de miojo lança sabor ‘Cuscuz com Calabresa’

A Nissin, marca de macarrão instantâneo, acaba de lançar uma edição com tempero bem ao gosto do nordestino: lámen sabor cuscuz com calabresa.

O produto já está sendo vendido nas regiões Norte e Nordeste e ganhou embalagem ilustrada pelos traços característicos de J. Borges, artista ícone da xilogravura pernambucana, que faleceu em julho do ano passado.

A produção do novo miojo será feita integralmente na fábrica da Nissin em Glória do Goitá (PE), inaugurada em 2012. A unidade pernambucana é uma das duas que a empresa mantém no Brasil, ao lado da planta de Ibiúna (SP), e emprega parte dos mais de 3 mil colaboradores da companhia no país. A fábrica foi escolhida para o lançamento por estar estrategicamente localizada na região onde o novo sabor será comercializado.

Essa não é a primeira vez que a Nissin Lámen traz miojos com sabores inéditos. No final do ano passado, a marca apostou no sabor “Misteriojo”, que trazia três sabores diferentes em apenas um produto. Outros lançamentos que fizeram sucesso foram os sabores de Omelete de Presunto e Queijo e Pão na Chapa, que fizeram parte da linha café da manhã, além dos icônicos sabores doces, Beijinho e Chocolate.