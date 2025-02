Investigado em crimes de roubo e sequestro é preso no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na manhã da última quarta-feira (26), um investigado pelos crimes de roubo, sequestro e furto no bairro da Cobal, em Mâncio Lima, município no interior do Acre.

O homem, das iniciais D. B. N., tinha um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco.

De acordo com a PCAC, em um dos roubos, que ocorreu no mês de agosto do ano passado no bairro São Francisco, o grupo criminoso rendeu uma mulher e subtraiu celulares e depois obrigou a vítima a realizar transferência via PIX para uma conta em nome de outro investigado.

Desde a primeira prisão, que ocorreu no ano passado, os agentes de Mâncio Lima se debruçaram nos elementos de informação colhidos no inquérito policial, e chegaram a todos os envolvidos, dando uma resposta célere ao caso, e deixando os autores à disposição da Justiça.