Dois irmãos gêmeos, de 1 ano e 4 meses, morreram afogados na piscina de uma residência no último sábado (8/2), no bairro Santa Rosa, em Ubá (MG). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as vítimas, que conviviam com uma mulher, de 37 anos, receberam os primeiros socorros, mas não resistiram.

Saiba o que aconteceu Segundo o relatório da PM, a guarnição, ao chegar ao local, foi notificada sobre a morte das crianças pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em depoimento às autoridades, a mulher disse que era responsável pelos gêmeos desde o nascimento, já que a mãe biológica era dependente química. Ela informou que, por volta das 8h, presenciou as crianças dormindo e retornou para o cômodo onde estava.

Posteriormente, o filho da mulher, de 6 anos, acordou-a pedindo que esquentasse o leite que ele tomava. Ao chegar à cozinha da casa, ela notou a ausência das crianças e foi verificar.

Ainda em relato, a mulher informou que a porta da cozinha, que dá acesso à piscina, estava aberta e, ao procurar pelas crianças, se deparou com os gêmeos boiando na água. No momento, com ajuda da filha mais velha, de 17 anos, ela retirou os corpos do local e tentou reanimá-los até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo o Samu, as crianças receberam manobras de ressuscitação por cerca de 40 minutos pelos socorristas, porém, o óbito foi constatado. Os corpos dos gêmeos foram sepultados no domingo (9/2). Devido ao abalo emocional, a responsável pelos gêmeos precisou ser levada para o hospital, segundo a PM. Em seguida, ela prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Os militares apreenderam o celular da mulher e o caso será investigado. Adoção dos gêmeos Aos militares a mulher informou que as crianças não eram seus filhos biológicos. Segundo o boletim de ocorrência, ela tinha uma empregada que trabalhava e morava em sua casa. A doméstica, usuária de drogas, engravidou, mas não sabia quem era o pai. Inicialmente, a mãe biológica queria entregá-los para adoção, porém, antes de fazer isso, ela desapareceu após conhecer outro homem. A mulher decidiu criar os gêmeos e estava tentando adotar legalmente as crianças na Justiça. Em nota, a Polícia Civil informou que o delegado responsável, Diogo Abdo Jorge, abriu inquérito para apurar o fato. Oitivas foram realizadas com os envolvidos e exames periciais foram solicitados. As investigações prosseguem.