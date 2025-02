Jovem com doença misteriosa sofre queimaduras na pele toda vez que ri

A influenciadora digital inglesa Beth Tsangarides, de 21 anos, tem uma doença misteriosa que a faz sofrer queimaduras graves na pele com os estímulos mais sutis. No início de fevereiro, por exemplo, ela foi internada com feridas no rosto causadas por uma alergia extrema à própria risada.

Apesar de fazer tratamento para alergias com corticoides e pomadas há seis anos, Beth não teve melhora e a mobilidade e alimentação estão cada vez mais restritas. Médicos acreditam que ela sofra de uma doença desconhecida.

“Tudo o que faço afeta minha pele ou meu corpo de alguma forma. Seja rindo muito ou chorando, minha pele pode começar a inflamar”, relata a jovem em um post compartilhado no Facebook. A jovem, que foi jogadora de futebol no início da adolescência, agora depende de uma cadeira de rodas para se locomover.

A condição, ainda não diagnosticada, causa queimaduras intensas que deixam a pele com crostas e feridas abertas, semelhantes às reações à ácido. Além disso, Beth sofre de problemas de mobilidade, desmaios e convulsões ao comer pratos excessivamente temperados ou ao sentir perfumes muito intensos.

Uma vida em alerta constante

O primeiro surto da doença ocorreu quando Beth tinha 15 anos. Desde então, ela passou por centenas de consultas médicas, mas nenhum especialista conseguiu identificar a causa exata dos sintomas.

Ela chegou a ser diagnosticada com síndrome de taquicardia postural, condição que afeta a circulação sanguínea e poderia justificar os desmaios, a fraqueza e a dificuldade de se locomover. No entanto, os problemas de pele permaneceram sem explicação.

A complexidade do caso levou a jovem a ser encaminhada a diversos especialistas, incluindo dermatologistas, neurologistas e imunologistas. Até agora, nenhum deles chegou a uma resposta e o quadro piorou bastante desde o início do ano.

Por causa das crises alérgicas logo após as refeições, Beth se tornou dependente de um tubo de alimentação que a mantém nutrida. As feridas na pele e a fraqueza trouxeram algumas limitações.

“Já não tenho a mesma força e mobilidade e tenho dependido da minha cadeira de rodas nos últimos sete meses”, diz ela. Beth enfrenta também problemas na coluna, como uma grave escoliose e grandes deteriorações dos discos da coluna, que podem ter relação com a doença misteriosa.

Queimaduras emocionais

A doença não só limitou a mobilidade de Beth, mas também afetou sua vida social e emocional. Ela relata que o estresse e a ansiedade agravam os sintomas, criando um ciclo vicioso de crises. “Posso estar feliz e fazendo algo simples, sorrindo, até começar com as crises e passar a gritar de dor”, desabafa.

A inglesa criou uma campanha on-line para arrecadar fundos para comprar uma cadeira de rodas elétrica, já que não tem forças para usar a cadeira manual em momentos de crise, e para poder pagar exames para investigar mais a fundo a condição misteriosa.