“Lugar de professor é na Educação e de pastor é na igreja “, dispara vereador após polêmica com Paulo Machado

O pastor Paulo Machado, em seu Facebook, teceu comentários e acusações violentas contra a imprensa acreana, de forma generalizada.

“Jornalistas, que mais se parecem com bêbados à porta de botequim discutindo futebol. Essa raça de víboras …. Quanto aos mercenários travestidos de jornalistas, que desonram tão nobre profissão, não merecem créditos, são mais parecidos com fofoqueiros desprezíveis.. inúteis… imbecis que são”, diz alguns trechos do texto de Paulo Machado na rede social.

VEJA MAIS: Paulo Machado explica foto com Tião Viana e Marcus Alexandre e chama críticos de inúteis e mercenários

Durante sessão ordinária nesta quinta-feira (6), o vereador Matheus Paiva, do União Brasil, usou a tribuna para repudiar tanto a perseguição sofrida pela ex-secretária Nabiha Bestene e outros servidores de carreira com mais de 30 anos na educação, quanto às ofensas proferidas pelo Pastor Paulo Machado em sua rede social, contra a imprensa. “Lugar de professor é na educação e de pastor é na igreja”.

O Vereador André Kamai do PT, também se manifestou em favor da imprensa, repudiando as atitudes do pastor , que ele chamou de “secretário da falta de educação”

Elzinha Mendonça, do PP, lamentou tal atitude e disse que a imprensa merece respeito e que ” é um absurdo, esse Senhor, que acha que sabe o que está fazendo lá na secretaria de educação, ele tem que tá na igreja “.

Em nota, os comunicadores do Acre repudiaram as falas de Paula Machado:

Os integrantes do grupo *Comunicadores do Acre* vêm a público manifestar profundo repúdio às declarações do secretário adjunto de Educação de Rio Branco, Paulo Machado, que classificou jornalistas como “mercenários” por exercerem sua função.

A afirmação é inaceitável e representa um ataque direto à liberdade de imprensa, pilar essencial da democracia. O jornalismo exerce um papel fundamental na sociedade ao informar, fiscalizar e dar voz à população. Tentativas de desqualificar o trabalho da imprensa configuram uma afronta à transparência e ao direito à informação.

Exigimos respeito aos profissionais da comunicação e reafirmamos nosso compromisso com a ética e a verdade. Não aceitaremos qualquer tentativa de intimidação ou descredibilização da imprensa acreana.

*Comunicadores do Acre*