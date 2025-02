Lula volta a declarar desejo de explorar petróleo na Bacia da Foz do Rio Amazonas e, desta vez, se queixou da atuação do Ibama

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não quis comentar a declaração do presidente Lula. Ela tem defendido a independência do Ibama no caso. Em nota, a ministra reiterou em nota que ela não exerce qualquer influência sobre essas licenças e que a decisão tem que técnica. A ministra disse, ainda, que não cabe ao Ibama nem ao Ministério do Meio Ambiente definir a política energética brasileira.