Luto: jovem de 27 anos morre em Rio Branco após contrair bactéria no pulmão

Faleceu neste sábado (15), em Rio Branco, a jovem senamadureirense Ana Maria Silva, aos 27 anos, conhecida como “Aninha”. Ela estava internada há pouco mais de uma semana.

Segundo informações, “Aninha” trabalhava o supermercado Madureira, em Sena, na função de caixa. Certo dia, reclamou que não estava passando bem e decidiu procurar atendimento no hospital João Câncio Fernandes. Após alguns exames, o médico detectou que ela estava com uma bactéria no pulmão, por isso, determinou seu encaminhamento imediato para Rio Branco.

Na unidade de saúde da capital, a jovem chegou a ser entubada, mas infelizmente não foi possível reverter o quadro.

Seu corpo será transladado ainda hoje para Sena Madureira, sua cidade de origem, onde será velado na capela Esperança.

Entre familiares e amigos, o clima é de total consternação.