O jovem Gelcivan Batista Barbosa é alvo de uma campanha solidária iniciada por familiares e amigos para custear o tratamento médico, após ele ser vítima de um grave acidente de trânsito no município de Brasiléia.

Cinco dias após o ocorrido, Gelcivan segue internado na capital, com dificuldades de locomoção devido às múltiplas fraturas sofridas, entre elas uma lesão grave no joelho esquerdo. O quadro clínico exige acompanhamento especializado e um longo período de recuperação, o que motivou a mobilização nas redes sociais em busca de apoio financeiro.

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O acidente aconteceu na madrugada do último dia 19, na Avenida Manoel Marinho Montes. Segundo relatos, o jovem pilotava uma motocicleta com um amigo na garupa, no sentido centro-bairro, quando foi atingido por um veículo modelo VW Fox, de cor vermelha, que trafegava na direção contrária.

Após a colisão, o condutor do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima, abandonando o veículo a cerca de 100 metros do ponto de impacto.

Devido à gravidade dos ferimentos, Gelcivan precisou ser transferido em uma aeronave para receber atendimento especializado na capital. A família reforça o pedido de ajuda, destacando que qualquer contribuição pode fazer a diferença no processo de tratamento e recuperação do jovem.