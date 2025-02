Mãe de Alan Rick também é exonerada do Governo em edição extra do Diário Oficial

Entre as pessoas do grupo de Alan Rick exoneradas pelo governador Gladson Cameli, em edição extra do Diário Oficial deste domingo (6), está a mãe do senador.

Maria Gorete Costa de Moraes da Silva ocupava um cargo na Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), com um salário de R$ 8.665,28.

A irmã de Alan Rick, Mirla Miranda, também foi exonerada.

As exonerações foram publicadas após a decisão de lançar o nome da vice-governadora Mailza Assis ao Governo em 2026. Com isso, Mailza se torna adversária de Alan no próximo pleito.