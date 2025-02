Marçal e Gusttavo Lima se reúnem nos EUA e traçam planos para 2026

O influenciador e empresário Pablo Marçal (PRTB) e o cantor sertanejo Gusttavo Lima se encontraram na última terça-feira (11/2), em Miami (EUA), para discutir estratégias para as eleições de 2026.

Em publicação nas redes sociais, Marçal afirmou que ambos poderiam deixar o Brasil, mas optaram por ficar. “Existe um amor pelo povo e pelo chamado do brasileiro. A cada conversa com o Gusttavo (Lima), a minha certeza aumenta. Os bons se levantarão. Aqueles que não precisam de dinheiro público, mas desejam, de toda alma, transformar o Brasil”, declarou o ex-coach, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo neste ano.

Apesar de ser cortejado por outras siglas, Marçal é o nome escolhido pelo PRTB para disputar a Presidência da República, conforme adiantou ao Metrópoles o presidente nacional do partido, Leonardo Avalanche. Sobre a parceria com Gusttavo Lima, o dirigente explicou que os dois pretendem construir um projeto conjunto e que a definição sobre quem lideraria a chapa dependerá das pesquisas eleitorais.

“Os dois estiveram juntos (nos EUA) e vão fazer uma construção em conjunto. Na atualidade, ambos são candidatos à Presidência da República e lá na frente vão estreitar assim: aquele que tiver melhor na pesquisa e mais articulado será candidato a presidente, com apoio do outro”, afirmou Avalanche.

Segundo ele, há diversas possibilidades para a configuração da chapa. “Um sendo vice do outro (à Presidência), candidato a governador em São Paulo ou pode ser simplesmente fazer parte da coordenação da chapa. Eles estão bem alinhados no propósito, enxergando que o Brasil precisa passar por uma transformação maior. Hoje, o nosso candidato é o Pablo Marçal.”

Gusttavo Lima não se pronunciou sobre a reunião.

Desejo do partido é Safadão, mas cantor recusa

Mais cedo, o PRTB manifestou interesse em lançar Wesley Safadão como candidato ao Senado pelo Ceará em 2026. A expectativa era que o cantor se filiasse ao partido até o próximo mês, segundo confirmou Avalanche. Atualmente, Safadão não está filiado a legendas partidárias.

A ideia, no entanto, já esbarrou em um obstáculo: o próprio cantor, que descartou abandonar a música para ingressar na política. Em nota, sua assessoria de imprensa agradeceu o convite do PRTB, mas foi enfática. “Mas [ele] não tem intenção de entrar na política. O negócio dele é música e vaquejada.”Recentemente, Safadão demonstrou apoio à possível candidatura de Gusttavo Lima à Presidência da República. O cantor chegou a compartilhar, nas redes sociais, uma chamada de vídeo ao lado do Embaixador, com a legenda: “Meu presidente”.