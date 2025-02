Mega-Sena 2830: prêmio acumula em R$ 105 milhões; veja números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.830 da Mega-Sena que aconteceu nesta terça-feira (18). O prêmio era de R$ 91.916.863,20.

Os números sorteados foram: 01, 28, 34, 36, 51 e 52.

O prêmio acumulou para R$ 105 milhões. O próximo sorteio será na quinta-feira (20), às 20h.

Segundo a Caixa, 55 apostas acertaram a quina, com prêmio de R$ 99.629,63.

Já 5.431 bilhetes cravaram a quadra e receberão R$ 1.441,36.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).