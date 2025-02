Craque do Santos, Neymar esteve no evento de draft da Kings League Brasil, que definiu os elencos das 10 equipes que disputarão a primeira temporada da competição de fut7 nessa segunda-feira (24/2).

Neymar aproveitou a oportunidade para comparar a Kings League ao futebol. De acordo com o atleta, seu filho, Davi Lucca, acompanha mais a competição de fut7 do que o esporte em que o pai atua e é um dos principais craques do país.

“Hoje a Kings League é tão vista quanto o futebol. Meu filho conhece mais jogadores da Kings League do que do futebol normal. Então, essa é uma oportunidade diferente. Desejo sorte para todos os meninos, que vocês se divirtam, aproveitem e levem à sério, por que quem tiver no meu time vai ter que jogar sério, vai ter que ganhar. Mas disfrutem”, afirmou o craque do Santos.

O camisa 10 do Peixe, que é um dos presidentes da FURIA, equipe que jogará o torneio, destacou a importância da competição para atletas que não tiveram oportunidade de aparecer no cenário do futebol.

“É um entretenimento. Acho que um entretenimento é sempre muito bom. Dar a oportunidade para esses garotos é o que a Kings League faz de diferente. Muitos tentaram ser jogadores de futebol, tentaram virar uma estrela do futebol mas não conseguiram”, disse o jogador de futebol.

As datas e horários das partidas, além do local de disputa da Kings League Brasil ainda não foram divulgados pela organização do evento.