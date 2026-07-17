EA FC 27: Data de lançamento e preço vazam na web; veja detalhes

O renomado insider billbil-kun revelou a suposta data de lançamento, preços e detalhes do acesso antecipado do EA Sports FC 27. Confira as estimativas em reais.

EA FC 27: data de lançamento e possível preço vazaram? Entenda — Foto: Reprodução/Steam

Informações reveladas por insider de alta confiança apontam estreia em setembro, suporte para consoles antigos e estimativa de valores em reais.

Os primeiros detalhes concretos sobre o próximo capítulo do principal simulador de futebol do mundo acabam de vir a público antes da hora.

Informações compartilhadas pelo célebre insider billbil-kun, do portal Dealabs conhecido historicamente por antecipar anúncios da Electronic Arts com precisão milimétrica, revelaram a suposta data de lançamento global e a precificação do aguardado EA Sports FC 27.

A apuração completa dos dados e o mapeamento do mercado nacional foram conduzidos pelo jornalista Róbson Martins, do portal TechTudo. O vazamento aponta que o jogo manterá a sua tradicional janela de estreia no segundo semestre, além de garantir que os preços das edições norte-americanas não sofrerão reajustes.

Data de lançamento e acesso antecipado

De acordo com o vazamento, o EA Sports FC 27 será lançado oficialmente no dia 25 de setembro de 2026. Uma excelente notícia para a comunidade é que a EA manterá o suporte multiplataforma massivo. O game está confirmado para a nova geração (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2) e também continuará sendo lançado para os consoles da geração anterior (PlayStation 4, Xbox One e o Nintendo Switch convencional), incluindo mídias físicas em disco para os aparelhos da Sony e Microsoft.

Para os jogadores mais ansiosos, o vazamento detalha que a aquisição da Edição Ultimate ou a assinatura ativa do serviço EA Play (disponível também no pacote Xbox Game Pass Ultimate) concederá até 8 dias de acesso antecipado. Com isso, os servidores devem ser abertos para esse público VIP no dia 17 ou 18 de setembro, permitindo iniciar as campanhas e a montagem dos times uma semana antes do público geral.

Perguntas frequentes sobre o vazamento do EA FC 27

Quando o EA Sports FC 27 vai ser lançado?

Segundo as informações vazadas pelo insider billbil-kun, o lançamento mundial do EA FC 27 está agendado para o dia 25 de setembro de 2026.

Como jogar o EA FC 27 antes do lançamento oficial?

Jogadores que comprarem a Edição Ultimate ou possuírem uma assinatura do serviço EA Play terão direito a até 8 dias de acesso antecipado, podendo jogar a partir de 17 ou 18 de setembro.

O EA FC 27 vai sair para PlayStation 4 e Xbox One?

Sim. De acordo com o vazamento, a Electronic Arts decidiu manter o suporte para os consoles da geração passada (PS4 e Xbox One) e para o Nintendo Switch original por mais um ano.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet