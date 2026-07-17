Procurando novos FPS? Confira uma seleção com 7 jogos de tiro

Confira a seleção de jogos de tiro para comprar agora mesmo e ampliar sua coleção de FPS — Foto: Reprodução/Steam

Seleção reúne desde campanhas militares consagradas e realistas até universos futuristas e arenas competitivas focadas em estratégia.

Os jogos de tiro em primeira e terceira pessoa (FPS e TPS) figuram há décadas entre os gêneros mais populares e lucrativos da indústria dos videogames.

Com opções que cobrem desde campanhas cinematográficas individuais até experiências multiplayer altamente competitivas, o mercado oferece alternativas para todos os perfis.

Para ajudar você a escolher o próximo integrante da sua estante, o TechTudo preparou uma seleção com sete títulos de peso que ostentam ótimas avaliações.

O levantamento, assinado pelo jornalista João Victor Ferreira, priorizou edições em mídia física disponíveis nas principais redes de varejo do Brasil. A lista conta com opções para ecossistemas PlayStation e Xbox, com preços apurados em julho de 2026 que variam entre R$ 70 e R$ 228. Confira a lista:

1. Halo Infinite (Xbox) — A partir de R$ 70

Sendo a opção com melhor custo-benefício para consoles Microsoft, Halo Infinite marca o retorno triunfal de Master Chief em uma campanha ambientada em um mundo semiaberto. Altamente elogiado pela crítica por equilibrar nostalgia e modernidade, o game conta com ótima jogabilidade e movimentação fluida auxiliada pelo novo gancho.

Prós: Excelente preço; campanha longa; multiplayer robusto gratuito.

Contras: Atividades do mapa podem se tornar repetitivas.

2. Far Cry 6 (PS4 / Xbox) — A partir de R$ 88

Perfeito para os entusiastas de exploração e caos em mundos abertos, Far Cry 6 coloca o jogador na pele de um guerrilheiro na ilha tropical de Yara, cujo objetivo é derrubar o regime ditatorial do tirano Antón Castillo (vivido pelo ator Giancarlo Esposito).

Prós: Mapa gigantesco; enorme variedade de armas customizáveis; narrativa intensa.

Contras: Presença de pequenos bugs sazonais na build.

3. Rainbow Six Siege (PS4 / Xbox) — A partir de R$ 99

Para quem busca focar estritamente no cenário competitivo online, Rainbow Six Siege é uma referência em tiro tático. O jogo da Ubisoft exige comunicação constante, trabalho em equipe e uso inteligente de cenários totalmente destrutíveis para armar defesas ou realizar invasões.

Prós: Estratégia profunda; suporte contínuo com novos operadores.

Contras: Curva de aprendizado íngreme para iniciantes.

4. BioShock: The Collection (PS4 / Xbox) — A partir de R$ 153

Esta renomada coletânea é um item obrigatório para colecionadores, reunindo três dos shooters mais influentes da história da ficção científica: BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite. O pacote inclui todas as expansões de história lançadas originalmente.

Prós: Três clássicos premiados em um só disco; enredos profundos e marcantes.

Contras: Falhas pontuais e engasgos relatados na remasterização do PS4.

5. Call of Duty: Modern Warfare Remastered (PS4) — A partir de R$ 202

Considerada por muitos uma das campanhas militares mais impactantes de todos os tempos, a volta da força-tarefa liderada por Captain Price recebeu uma roupagem gráfica de alto nível. O game oferece missões icônicas em alta definição e iluminação aprimorada.

Prós: Campanha cinematográfica inesquecível; tiroteio preciso clássico.

Contras: Preço elevado para um relançamento; servidores multiplayer menos populosos.

6. Ghost Recon: Wildlands (Xbox / PS4) — A partir de R$ 217

Focado no combate tático cooperativo em terceira pessoa, Wildlands situa o esquadrão em um mapa aberto massivo inspirado na Bolívia. A meta é desmantelar um cartel internacional usando abordagens silenciosas ou ataques frontais brutais.

Prós: Experiência cooperativa para até 4 jogadores impecável; liberdade de ação.

Contras: Inteligência artificial dos companheiros robôs deixa a desejar.

7. Battlefield 4 (PS4 / Xbox) — A partir de R$ 228

Mesmo tendo sido lançado originalmente na década passada, Battlefield 4 permanece ativo e reverenciado pelo seu combate militar de larga escala. Os confrontos envolvem mapas colossais com jatos, helicópteros, tanques de guerra e prédios que desabam em tempo real.

Prós: Guerra em grande escala autêntica; ótima variedade de veículos.

Contras: Campanha solo curta; relatos de problemas de latência (lag) no multiplayer atual.

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Perguntas frequentes sobre jogos de tiro para coleção

Vale a pena comprar mídias físicas de jogos de tiro em 2026?

Sim. Além do valor estético para colecionadores e preservação dos discos, as edições físicas em grandes varejistas frequentemente entram em promoções com preços consideravelmente menores do que as lojas digitais PSN e Xbox Store.

Qual o jogo de tiro mais indicado para jogar sozinho (Single Player)?

Para quem busca apenas o modo história, a melhor recomendação da lista é BioShock: The Collection, devido ao enredo envolvente, ou Call of Duty: Modern Warfare Remastered, por sua ação linear cinematográfica.

Os jogos de Xbox One rodam no Xbox Series X?

Sim. O Xbox Series X possui retrocompatibilidade nativa com mídias físicas do Xbox One. Títulos como Halo Infinite e Ghost Recon: Wildlands rodam normalmente e ainda recebem melhorias automáticas de carregamento e taxa de quadros.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet