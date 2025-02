Miss Universe Brasil 2025: erros técnicos no concurso rendem piadas na web

A final do concurso Miss Universe Brasil acontece nesta quinta-feira (13). Pouco após o início da cerimônia, a premiação passou a ser comentada nas redes sociais devido a erros técnicos durante a apresentação das concorrentes.

O primeiro deles aconteceu quando a cantora entrou no palco para cantar o hit de Taylor Swift, “Style”. Logo no início do show, o som foi desligado e uma voz dos bastidores anunciou que houve um problema técnico.

Em seguida, a apresentação de abertura do Miss Universe Brasil 2025 em si foi criticada nas redes e internautas opinaram que a artista “estragou a música de Taylor”.

Após o desfile geral das concorrentes durante a música, cada uma das 24 mulheres desfilaram no palco, anunciando o nome do próprio estado. Durante a troca de microfones, no entanto, outra falha chamou atenção, já que alguns não estavam funcionando.

O compilado dos momentos se tornou piada na rede social X (antigo Twitter) e rendeu memes.

Confira abaixo:

Estão competindo pelo título 24 mulheres — cada uma representando um estado brasileiro — que estão confinadas em um hotel desde o início da etapa, no dia 8 de fevereiro.

O concurso vale uma vaga no Miss Universo e está tendo a cerimônia de premiação transmitida ao vivo, no Youtube oficial do concurso.

A competição do Miss Universo acontecerá em novembro de 2025, quando a participante brasileira escolhida nesta quinta-feira irá representar o país.