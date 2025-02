Morador tem casa invadida duas vezes na mesma noite por homens em situação de rua

Uma residência foi invadida duas vezes na mesma noite em Rio Branco. Na primeira ocorrência, o homem em situação de rua, Marcos Vinícius de Oliveira Souza, de 26 anos, foi agredido após invadir uma casa localizada no cruzamento das ruas Alvorada e Coronel Alexandrino, no bairro Bosque.

Segundo informações da polícia, Marcos Vinícius entrou na residência com a intenção de cometer um furto. No entanto, enquanto ainda estava dentro do imóvel, os proprietários chegaram, perceberam algo estranho e pediram ajuda a vizinhos e populares, que rapidamente cercaram a casa para conter o invasor.

Na tentativa de escapar do flagrante e da possível agressão, o homem quebrou o forro e as telhas do imóvel e pulou para o quintal da casa ao lado, onde diversas pessoas já o aguardavam com ripas de madeira. Ele foi imobilizado e agredido, sofrendo hematomas na cabeça, nas costas e no rosto, além de um pequeno corte abaixo dos olhos.

Após a agressão, populares acionaram a Polícia Militar do 1° Batalhão, que enviou uma viatura ao local. Os militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco para avaliação médica. Depois de ser liberado, ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde seriam tomadas as medidas cabíveis.

No entanto, ao retornar para casa após registrar o boletim de ocorrência contra Marcos Vinícius, o proprietário do imóvel percebeu que sua residência havia sido furtada novamente. Em uma rápida verificação, constatou que uma máquina de lavar roupas havia sido levada.

O dono da casa, que é lutador de artes marciais, buscou informações com vizinhos e populares sobre quem poderia ter passado com o eletrodoméstico. Em pouco tempo, reuniram-se e saíram em busca do suspeito.

O morador em situação de rua Cleilson Ferreira da Silva, de 32 anos, foi encontrado com a máquina de lavar próximo a um restaurante na rua Silvestre Coelho, ainda no bairro Bosque. Revoltados com a segunda invasão, populares agrediram Cleilson antes de chamar a viatura da PM e entregá-lo aos policiais.

Para evitar novos furtos, a vítima reforçou a segurança da casa e deixou alguém de confiança cuidando do imóvel antes de ir novamente à Delegacia de Flagrantes para registrar um segundo boletim de ocorrência, desta vez contra Cleilson.

Antes de ser encaminhado à delegacia, Cleilson foi levado ao pronto-socorro para atendimento médico, pois apresentava um corte no supercílio e hematomas pelo corpo.