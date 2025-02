Motociclista sem habilitação se envolve em acidente em cruzamento no interior do Acre

Na tarde desta quinta-feira (6), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Siqueira Campos com Piauí, no centro de Senador Guiomard, interior do Acre. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando o condutor da moto com escoriações leves.

Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista, que não teve a identidade revelada, recebeu atendimento médico no Hospital João Carlos Fernandes, e não apresentava fraturas. No entanto, um fato que chamou a atenção das autoridades foi a confirmação de que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor do carro, cuja identidade também não foi divulgada, saiu ileso do acidente. Para determinar as circunstâncias e a responsabilidade na colisão, a Polícia Técnico-Científica esteve no local e realizou os procedimentos necessários. O laudo com as conclusões sobre o ocorrido deverá ser divulgado futuramente.

A dinâmica exata do acidente ainda será analisada, mas a Polícia Militar ressaltou a importância do respeito às normas de trânsito, especialmente no que se refere à habilitação dos condutores e à observação da sinalização viária.

A preferencial no local é para quem trafega pela rua Piauí, de acordo com a sinalização de trânsito existente.

O que diz o CTB?

O artigo 309 do CTB ressalta que dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, pode resultar em detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Considerada uma infração gravíssima, o condutor flagrado cometendo a infração está sujeito uma multa de R$ 880,41. Além disso, de ter o veículo retido até a apresentação de um condutor habilitado.