Motociclista vai parar no pronto-socorro após colidir com táxi em cruzamento de Rio Branco

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um táxi deixou José Adeílson Costa Nascimento, de 29 anos, ferido na tarde desta sexta-feira (14), no cruzamento das ruas Marte e Plutão, no bairro Tropical, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o táxi trafegava pela Rua Marte no sentido Centro-bairro, enquanto o motociclista seguia pela Rua Plutão, no sentido bairro-centro. No cruzamento entre as vias, a motocicleta colidiu contra a porta traseira do carro.

Com a força do impacto, José Adeílson foi arremessado ao chão, sofrendo uma fratura fechada no braço esquerdo e escoriações pelo corpo. O taxista, que não se feriu, permaneceu no local e aguardou a chegada do socorro e das autoridades.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro da capital para receber atendimento médico.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e peritos da Polícia Civil compareceram ao local para registrar a ocorrência e realizar os levantamentos periciais. As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas.