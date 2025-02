Mulher ganha R$ 1 milhão em programa de nota fiscal do Paraná

Uma mulher de 38 anos, moradora de Londrina (PR), ganhou o prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná. A sortuda, que não teve o nome divulgado, participou do sorteio com nove bilhetes gerados a partir de sete notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 24.915.262.

O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, saiu para uma moradora de Maringá. A vencedora foi sorteada ao concorrer com seis bilhetes gerados de 17 notas fiscais. Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi para um consumidor de Cambé. Ele foi sorteado após concorrer com 25 bilhetes gerados de 22 notas fiscais.

Segundo o governo do estado, para participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

Essa prática, semelhante ao Nota Legal do DF, possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.