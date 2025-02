Nicole Bahls acusa marca de mentir, revida ação e pede R$ 200 mil

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Nicole Bahls se defendeu na Justiça após ser processada pela Lunni & Mar, marca de moda praia. A ação começou após a influenciadora ser contratada para divulgar os produtos, mas não dar o retorno esperado em vendas para a contratante.

Defesa de Nicole Bahls

Nos documentos, Nicole afirmou ter cumprido com suas obrigações contratuais, prestando todos os serviços para os quais foi contratada durante os seis meses de vigência da relação. Em um segundo momento, Bahls disse ter sido contratada para fazer a publicidade da marca e somente isso. Ela afirmou que o pagamento não dependeria do sucesso da propaganda e dos números em vendas.

A ex-Panicat acusou a Lunni & Mar de permanecer calada e não fazer qualquer reclamação durante a vigência do contrato publicitário. De acordo com ela, não é justo que a marca peça que ela devolva a bolada paga pelos serviços apenas porque ficou frustrada com o resultado da campanha.

Compra de seguidores

A Lunni & Mar afirmou, na ação, ter contratado uma empresa de auditoria, que teria descoberto que os seguidores de Nicole Bahls seriam perfis falsos, o que impactou os números da publicidade feita por ela.

Ao citar a acusação de compra de seguidores, Nicole Bahls afirmou que a história é mentirosa e sequer pode ser levada a sério pelo juiz. Segundo a influenciadora, na verdade, a empresa contratada seria uma simples assessoria de marketing. A análise não teria sido, então, feita por um perito técnico, mas sim conduzida por suposições e opinião alheia.

Contra-ataque

Nicole Bahls aproveitou a oportunidade de sua defesa para promover um contra-ataque à autora da ação. Através de um ato chamado “reconvenção”, na mesma ação em que é ré, a ex-Panicat pediu que a Lunni & Mar lhe pague R$ 200 mil por danos morais.

Para justificar o pedido, Bahls afirmou que, ao vazar à mídia, a ação movida pela marca afetou sua imagem, honra e reputação.

Entenda o caso