Nível do Rio Acre sobe mais de 3 metros em 24h; Defesa Civil alerta para risco de alagação até abril

O nível do Rio Acre subiu mais de 3 metros nas últimas 24 horas. O dado é da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, emitido nas primeiras horas desta sexta-feira (7).

O afluente chegou a 7,45 m nesta sexta. Na quinta-feira, o rio havia atingido 4,34 m. Foram 3,11 metros em 24 horas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, a previsão é de que o nível do rio aumente ainda mais no fim de semana.

“A previsão é que chova acima da média nos próximos 3 meses. Em janeiro, isso não aconteceu, pois choveu abaixo da média. A média é de 300 mm, e a previsão é que chova ainda mais. Não tivemos essa subida nas últimas 24 horas, e ele vai aumentar um pouco mais”, destacou.

Falcão diz que já há vazante em Assis Brasil e que deve chegar a Brasiléia.

“Vai seguir essa tendência se nada se alterar. Tem uma outra coisa que chama a atenção: três inundações aconteceram em fevereiro e uma em março. A de 2021, em 10 de fevereiro; a de 2022, no dia 17 de fevereiro; a de 2023, no dia 24 de março; e em 2024, já foi no dia 22 de fevereiro. É sempre nesse período. O fato é que até o início de abril temos riscos de alagação”, finalizou.