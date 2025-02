O Instituto Federal do Acre (Ifac) realizará, na próxima terça-feira (18), às 8h30, a cerimônia oficial de transmissão de cargo do novo reitor, professor Fábio Storch de Oliveira. O evento acontecerá no auditório da instituição, com a presença da comunidade acadêmica e de autoridades, além de contar com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Ifac no YouTube.

Fábio Storch foi eleito em consulta à comunidade acadêmica e, inicialmente, assumiu interinamente o cargo de reitor substituto, sucedendo a professora Rosana Cavalcante, que esteve à frente da instituição por dez anos. Em 1º de outubro de 2024, passou a responder oficialmente pela Reitoria do Ifac, após ser nomeado para um mandato de quatro anos por decreto presidencial publicado em 30 de setembro do mesmo ano. Posteriormente, em 12 de dezembro, foi empossado pelo Ministério da Educação (MEC).

Durante a solenidade, o reitor dará posse coletiva a 30 novos docentes do instituto e assinará um termo de convênio com o Instituto Oswaldo Cruz, que permitirá a oferta de um curso de mestrado voltado para servidores técnico-administrativos do Ifac.

Docente da instituição desde 2010, Fábio Storch é mestre em Educação Profissional e Tecnológica, especialista em Segurança da Informação e Educação Profissional Integrada à Educação Básica, além de graduado em Redes de Computadores. No Ifac, atuou como pró-reitor de Extensão entre 2016 e 2024 e integra, desde 2017, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).